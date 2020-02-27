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Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararı kapsamında, geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını bildirdi.

27.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:46Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararı kapsamında, geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını bildirdi.
Başkanlıktan, Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerine ilişkin kararı üzerine Türk umrecilerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu kararının ardından tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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