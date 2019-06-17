17.06.2019 23:26
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Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, yarın öğle namazını müteakip her ilde bir camide gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi.

YURT GENELİNDEKİ TÜM CAMİLERDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak. Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak.

NE OLMUŞTU?

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak
Muhammed Mursi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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