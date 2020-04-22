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Diyanet İşleri Başkanlığından ülke genelinde Türk Kızılayı'na kan bağışı desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez yerleşkesi ve taşra teşkilatları olmak üzere Türk Kızılayı'na, ülke gelinde kan bağışından bulundu.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
Diyanet İşleri Başkanlığından ülke genelinde Türk Kızılayı'na kan bağışı desteği
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez yerleşkesi ve taşra teşkilatları olmak üzere Türk Kızılayı'na, ülke gelinde kan bağışından bulundu. Kan bağışı desteğinin Ramazan ayı içerisinde kampanyalarla sürdürüleceği ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" demişti. Türk Kızılayı'na ait kan toplama aracı ise Diyanet İşleri Başkanlığı merkez yerleşkesine gelerek kan topladı. Ülke genelinde de il ve ilçe müftülüklerine de bağış yapılması için talimat verildi.

Şartlar kritik evreye doğru gidiyor

Kızılay Genel Müdür Doktor İbrahim Altan, "Tük Kızılayı, Türkiye'nin kanını toplamakta ve Türkiye'deki hastaneler ihtiyaçlar çerçevesinde kan göndermekte. İçinde yaşamış olduğumuz Covid-19 sürecinden dolayı vatandaşlarımızın dışarı çıkamaması bir takım endişelere kapılması sebebiyle kan bağışlarında ciddi mana da düşüş oldu. Covid-19 sürecine stoklu girdiğimiz için şimdiye kadar durumu idare ettik. Fakat artık şartlar kritik evreye doğru gidiyor. Bizde bu manada hem vatandaşlarımızdan hem de kurumlarımızdan kan kampanyasına ve kan bağışlarına destek olmaları için taleplerde bulunduk. Diyaneti İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan kişilerin herhangi bir riski yok biz zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. O tedbirler çerçevesinde kan verenleri de koruyoruz kendimizi de koruyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca kampanya yürütecekler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, "Ramazan-i şerife 1 gün kala yine güzelliğe vesile olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, Diyanet Vakfımızdan arkadaşlarımız ve kan bağışı yaptığımız Kızılayımız ile birlikte güzelliğe vesile oluyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Bütün millet olarak, sıhhat afiyet içerisinde Ramazan-i şerife ulaşmayı, manevi kazançla birlikte yaşamış olduğumuz sıkıntılardan bizleri ve ülkemizi, ailemizi, insanlığı kurtarmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Kan bağışı konusunda gerek merkez teşkilatımız gerek taşradaki müftülüklerimiz çok güzel bir beraberlik örnekleri sergiliyorlar. Diyanet İşleri Başkanımızın talimatıyla bütün il ve ilçe müftülüklerimize Ramazan ayı içerisinde daralan kan stoklarında rahatla sağlamak üzere, ihtiyacı olanların ihtiyacına koşmak üzere, arkadaşlarımızı talimatlandırdık. Ramazan ayı boyunca bütün ülke genelinde Kızılayımızla birlikte kampanya yürütülecekler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Kızılayı, Güncel, Haber
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