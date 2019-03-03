Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal
, Diyanet İşleri
Başkanlığının kuruluşunun 95. yılı nedeniyle açıklama yaptı.
Ünal, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Mart 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından kurulduğunu, toplumu din konusunda aydınlatmak gibi önemli bir görev icra eden anayasal bir kurum olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığının, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edindiğini ifade eden Ünal, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetme görevi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir." dedi.
Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun 95. yılını kutlayarak, "Sonsuza dek hayırlı hizmetlerde öncü olmasını diliyoruz." ifadesinde bulundu.
Nuri Ünal, Türk Diyanet Vakıf Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Kaynak: AA