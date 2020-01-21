Diyanet İşleri eski Başkanı Görmez: ?Kanaat önderi sulh uğruna canını verdi"

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, silahlı saldırıyla öldürülen kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in taziyesine Türkiye'nin değişik illerinden onbinlerce kişi geliyor. Taziye'nin ikinci gününde gelen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Çevik'in sulh uğruna canını verdiğini söyledi.

Öldürülen Abdulkerim Çevik'in Erentepe Mahallesi'nde bulunan evine binlerce kişi gelerek, taziyede bulunuyor. Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de acılı ailenin evine gelerek, taziyede bulundu. Güroymak halkına ve din adamlarına başsağlığı dileyen Görmez, "Cenab-ı Hak, Abdulkerim Hoca'ya rahmet eylesin. Burası gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin hatta bütün bölgenin ilim merkezidir. Burada çok büyük alimler yetişti. O da talebe yetiştiriyordu. Aynı zamanda iki insan arasında arabuluculuk yaparken, hayatını kaybetti. Sulh uğruna canını verdi. Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet diliyorum. Buradaki bütün kardeşlerimize de başsağlığı diliyorum"dedi.

Diyarbakır'dan taziye için gelen Medrese ve Din Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Başkanı Tayyip Elçi ise, Güroymak ilçesinin 150 yıllık medrese geleneğinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Norşin ilim, irfan yuvası ve medrese geleneğinin yaygın olduğu önemli bir membadır. Seyda Şeyh Abdurrahmani Taği ile başlayan bu gelenek babalardan torunlara geçmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. Çok sıkıntılı dönemlerde bile buradaki medrese eğitimi sürdürülmüştür. Şahadeti için bir arada toplandığımız Abdulkerim Çevik de bu geleneğin son halkalarından biriydi. Bu gelenek aynı zamanda insanlar arasında oluşan sorunların çözümünde sulh, arabuluculuk ve barışı sağlamak görevini de yürütmekteydi. Bu hizmeti yürütürken, arabuluculuk yaptığı ailelerden birinin, Şeyhin verdiği kararı beğenmeyip, böyle fecaatli bir şekilde, dostane bir ortamda, dostça yanaşıp şehit etmiştir. Böyle bir olayı biz memleketimizde ne duyduk ne de görmüştük. Gerçekten çok feci bir olaydır."

'BU OLAY HZ. OSMAN'IN ŞAHADETİNİ HATIRLATTI'

Elçi, olayı ilk duyduğunda Hz. Osman'ın Kuran-ı Kerim başındaki şahadetini hatırladığını belirterek, 'Abdulkerim Çevik eğitim verdiği medresesinde, talebelerine ders verirken böyle bir saldırıya uğradı. Kuran hizmeti yürütürken bu saldırıya uğradı. Bu açıdan Hz. Osman'ın şahadeti gibi gördük. Üç gündür bölge halkı ile birlikte bu şokun içerisindeyiz. Bir türlü kabullenemediğimiz, anlam veremediğimiz bir olayın içerisindeyiz. Abdulkerim Çevik'e Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA ARABULUCULUKLARDA TEMKİNLİ DAVRANABİLİRİZ'

Tayyip Elçi, bu olayın bundan sonraki arabuluculuklarda daha temkinli davranılmasına sebep olacağını ifade ederek, 'Bölgemizde öteden beri tekke şeyhleri, gerekse alimler ve Seydalarımız bir taraftan din, ilim ve irfan hizmeti verirken, diğer taraftan halkın her türlü sorunlarına rehberlik etmiş, yasında, düğününde yanında bulunmuş, aile arasında husumetler ve hatta karı koca arasındaki kavgalara bile girerek, onları barıştırma yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle onların sosyal hayata etkileri vardır. Bu bölgede ilk defa böyle bir saldırı duyuyoruz. Biraz da endişe duyduk. Gerçekten Seydalarımız, hocalarımız bir arabuluculuk görevinde bulunacakları zaman biraz daha temkinli olma durumunda olabilirler"diye konuştu.