Menü
Haberler ›› Sağlık ››Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor - Haberler

Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor

Türkiye'de koronavirüsün bir kişide görüldüğünün açıklanmasının ardından kolonya ve antibakteriyel el dezenfektanlarına talep patlama yaratırken bunların içindeki alkolün caiz olup olmamasıyla ilgili Diyanet İşleri "Temizlikte kullanılmaları caizdir" açıklamasında bulundu.

12.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54

Koronavirüse karşı en çok kullanılan temizlik malzemelerinden olan kolonya ve antibakteyel el dezenfektanlarının içinde alkol olması nedeniyle akıllara gelen caiz mi değil mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı "Temizlikte kullanılmaları caizdir" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan 100 binden fazla insana bulaşan koronavirüs 10 Mart itibarıyla Türkiye 'de de bir kişi de tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından marketlerdeki kolonya stokları tükendi. Vatandaşlar, kolonya ve antibakteriyel el dezenfektanı almak için akın etti. Kolonya ve dezenfektanların içinde bulunan alkol ise dini açıdan caiz mi sorusunu akıllara getirdi.

"TEMİZLİKTE KULLANILABİLİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nda hizmet verdiği soru sorma sayfası konuyla ilgili merak edilenlere cevap veriyor. Din İşleri Yüksek Kurulu "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?" sorusuna karşı şunu söylüyor: "İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhari, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kasani, Bedai', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Uzmanlar, koronavirüse karşı kolonya, antibakteriyel el temizleme dezenfektanı ya da alkol bazlı ıslak mendil kullanımını tavisye ediyor. Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından bu ürünlere yoğun bir talep oldu. Vatandaşlar marketler ve kozmetik mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştururken çoğu kolonya tedarikçisinde stoklar tükendi.

Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüs TürkiyeKoronavirüs Türkiye'de kolonya satışlarını patlattı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendiKoronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Trabzonlular koronavirüse karşı hamsi kolonyası ile önlem alıyorTrabzonlular koronavirüse karşı hamsi kolonyası ile önlem alıyor
Koronavirüs sonrası Ticaret BakanlığıKoronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Paylaş
Yorumlar (3)
ZİYA:Kolonya caiz mi? Değil mi? Dünyada can almaya devam eden bir hatalık var hala kolonyanın dezenfektan olarak kullanılıp kullanılmayacağını tartışıyoruz. Eğer sen dezenfektan olarak değil, keyif verici olarak kullanacaksan o zaman caiz değil. . . Hiç mi iğne olmadınız .
Cevap Yaz 0 1
HTC:bi akıllanmadınız ya şunu bile diyanete bağlıyorsunuz. . . önce beyninizi temizleyin o sizi elinizi yıkamanız konusunda yönlendirecektir. .
Cevap Yaz 1 5
HACI ARİF EFENDİ:Bayramlarda ne kullanıyoruz. Hindistan cevizi yağımı? Kolonya içmediğiniz sürece zarar vermez. Kullanılması günah değildir.
Cevap Yaz 0 6

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi Haberler
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Haberler
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı Haberler
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı