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Diyanet 'sahte peyhamber'in cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı: Büyük günah işledi

Diyanet yetkilileri, 'sahte peygamber' lakaplı Evrenesoğlu'nun cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı. İsmi verilmeyen bir Diyanet kaynağı, Evrenesoğlu'nun kendisini peygamber ilan ettiği için 'günahkar' olduğunu bu yüzden de imam göndermediklerini söyledi.

29.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:32

Geçtiğimiz günlerde 'da toprağa verilen 'sahte peygamber' Erol Evrenosoğlu'nun cenaze töreni Türkiye'de olay oldu. Kendisine vahiy geldiğini söyleyerek peygamberliğini öne süren Evrenosoğlu'nun cenazesinde imam bulunması sonrası gözler Diyanet'e çevrildi. Diyanet kaynakları imam göndermediklerini duyururken sebebini de şu sözlerle açıkladı: Son peygamber Hz. Muhammed'dir. Daha sonra kendisini peygamber olarak adlandıran kişiler büyük günah işler. Bu nedenle cenazeye herhangi bir Diyanet personeli göndermedik.

Kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu'nun Bursa'da düzenlenen cenaze törenine 3 bin kişi katıldı. 2019 yılında kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah (MİHR) Vakfı'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı.

CENAZEDE İMAM BULUNDU

3 bin kişinin katıldığı cenazede dikkat çeken görüntüler objektiflere yansıdı. Katılımcılardan özellikle kadınların gözyaşı dökmesi dikkatlerden kaçmazken, cenazede bir de imam hazır bulundu. İmamın cenaze namazını kıldırması sonucu gözler Diyanet'e çevrildi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; cenazede bulunan imamı kendilerinin göndermediğini daha önce duyuran Diyanet kaynakları, bugün yaptıkları açıklamada da kararlarının gerekçesini açıkladı. İsmi verilmeyen bir Diyanet kaynağı, Evrenesoğlu'nun 'günahkar' olduğunu söyledi. "Son peygamber Hz. Muhammed'dir" diyen Diyanet yetkilisi "Daha sonra kendisini peygamber olarak adlandıran kişiler büyük günah işler. Bu nedenle cenazeye herhangi bir Diyanet personeli göndermedik" dedi.

İşte Türkiye'de tartışma yaratan cenaze töreninden fotoğraflar:

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

Müftülükten Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı

'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı

Diyanet 'sahte peyhamber'in cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı: Büyük günah işledi

Bursa, Güncel


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