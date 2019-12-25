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Diyanet-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Sarkı: "Kardeşlik bilinci ihanetlere geçit vermez"

Diyanet-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, "Siyasi oluşumlar mevcut istikrarı incitecek yaklaşımlardan uzak durmalı" dedi.

25.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:03 Diyanet-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Sarkı:
Diyanet-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, "Siyasi oluşumlar mevcut istikrarı incitecek yaklaşımlardan uzak durmalı" dedi.

Diyanet-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, üyelerle bir araya geldiği toplantıda, "Tıpkı bize yutturulmak istenen gibi süslü ifadelerin içerisine gizlenmiş istikrar düşmanlığının bu ülkeye bir şey kazandırmayacağı ortadadır. bu ülkeye kazandırdığı müddetçe başarılıdır. Süslü ifadelerin içinde ülkenin temellerini oymaya çalışanlar iyi bilsinler ki bu ülke istikrar ve ilerici fikir birliğinden başka bir fikir etrafında toplanmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün bir sofra etrafında birleşenlerin bugün sofrayı devirmeye çalışmasının anlaşılır olmadığını kaydeden Sarkı, "Bunu yapanlara baktığınızda geçmişinde ne yaptıkları ortada olan siyasilerin bugün bir de buradan bak demeleri anlaşılır değildir. Bu olay emperyalist fikir dünyasının süsleyerek püsleyerek bize yutturmak istediği yılbaşı safsatası gibi içi eğlence, dışı zaman kaybından başka bir şey değildir" dedi.

Siyasi fikirlerin Türkiye'nin kazanımı noktasında aynı birikim üzerinde hareket etmesi gerektiğini dile getiren Sarkı, "Kardeşlik bilinci ihanetlere geçit vermez. Kazanımı ülke çıkarları olan bir oluşuma gücünüzle destek veremiyorsanız fevri çıkışlarınızla zarar vermekten sakının. Biz renklerin çeşitli olmasından gocunmayız ama siyah lekelerin üzerimize bulaşmasını da istemeyiz. Duruşumuz ülke menfaatleri, çıkışımız ülke kazanımlarıdır. Siyasi oluşumlar kendini tatmin etme yeri değildir. Bugün sahneye çıkanlara dün aynı sofradayken neden bu dediklerinizi yapmadınız sorusunu yöneltmemiz en tabii hakkımızdır" diye konuştu. - ANKARA

Diyanet Sen, Siyaset, Noel, Güncel

Kaynak: İHA

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