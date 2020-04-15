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Diyanet-Sen'den "Aşk 101" dizisine tepki

"Aşk 101" adlı diziye tepki gösteren Diyanet-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Yakup Demirbaş, "Ya bu bataklığı kurutun ya da bu alçaklığı yapmaya çalışanlara dur deyin" dedi.

15.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15
Diyanet-Sen'den
"Aşk 101" adlı diziye tepki gösteren Diyanet-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Yakup Demirbaş, "Ya bu bataklığı kurutun ya da bu alçaklığı yapmaya çalışanlara dur deyin" dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yakup Demirbaş, 24 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak dizi hakkında Twitter 'da "netflixadamol" başlığıyla bir kampanya başlatıldığını belirtti. "Love101netflix" adlı kullanıcı tarafından "Bizler renkli gökkuşağı altındaki karanlık insanlarız! Osman?" şeklinde gökkuşağı emojisi ile yapılan bir paylaşımı hatırlatan Demirbaş, dizide LGBT propagandasının yapıldığını iddia etti.

Başkan Demirbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Geçmişten bugüne toplumun değer yargılarına saldıran, isimler üzerinden dini karalamaya çalışan birçok çalışmaya şahit olduk. Bugün sosyal medya üzerinden 1,5 milyon üyeye sahip olan Netflix'in Türkiye bölümlerinde edep ve haya da örnek gösterilen bir halifenin, dünyaya ahlak ve vicdan dersi veren bir milletin ismi olan Osman kullanılmakta. Osman bir ahlak biçimi olduğu halde, ahlaksız bir yapılanma olan LGBT düşüncesi ile ilişkilendirilmesi rastlantı değildir. Osman bir vicdan olduğu halde, birçok millete altı yüzyıl hükmettiği halde Amerika ve Yahudi menşeli bir firma tarafından gündeme sokulması karakterler üzerinden kin kusulmasına, isimler üzerinden milletlerin ahlaki yapılarının hedef alındığını göstermekte. Uzun zamandan beri toplumların Avrupalılaşma adı altında, çağdaşlık zokası yuttuğu malum. Çağdaşlık bize ait olmayan, bizden hiç olmayan manevi duruşları kendi kitaplarına dahi uymayan bir bozulmuşluğa eşlik ettiriliyoruz. Ülkemizde özellikle Ramazan ayını hedef alarak gündeme getirilen bu çirkefliğin devlet kademeleri tarafından takip edilmesi, sosyal medya kanunlarının toplumun ahlak yapısına göre duyarlı olması elzemdir" diye konuştu.

"Televizyonlarla evlerimize kadar sokulan çirkeflik sosyal medya yoluyla hedef kitlesini geliştirmektedir" diyen Demirbaş, "Parasını vererek üyelik yapılıyor, isteyen seyreder, isteyen seyretmez yaklaşımlarını hiçbir surette kabul etmiyoruz. Atimizi, ahlak abilerimizi hedef alarak malzeme yapmaya kalkışanlara orada dur diyoruz. Sizler istediğinizi seyretmekle serbest olabilirsiniz, fakat değerlerimize saldırıp, ramazan gibi bir ayda hakaretvari bir saldırıya bu ülkede kalkışamazsınız. Değerlerimizin baş aktörleri olan 'Osman' ismini kendi iğrenç bakış açınıza alet edemezsiniz. Şubemiz olarak devletimizden acil istirhamımız şudur; Sosyal medyanın iğrenç bir bataklık olduğunu kendileri de görmektedir. ya bu bataklığı kurutun, ya da bu alçaklığı yapmaya çalışanlara dur deyin" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet Sen, Twitter, Samsun, Güncel
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