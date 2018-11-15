Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Destek

15 Kasım 2018 Perşembe 14:18



15 Kasım 2018 Perşembe 14:18

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin ve İslam coğrafyasına hizmet eden, mazlumların ve çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumu olduğunu bildirdi.Kocaçoban, "Diyanetine, ülkene sahip çık" sloganıyla yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığına ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananların, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak nitelediklerini belirtti.Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmanın hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemeyeceğini ifade eden Kocaçoban, açıklamasında şunları kaydetti:"Bir hasta ziyaretine ideolojik olarak bakmak, zihniyet okumak, hüküm vermek olsa olsa bir ön yargıdır. Diyanet İşleri Başkanını insani bir davranış olan, 'geçmiş olsun ziyareti' üzerinden yıpratmaya kalkmak, son günlerde hem Diyanet İşleri Başkanlığını hem de cumhuriyetin kurucu unsuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dindarlarla laikleri karşı karşıya getirme projesi olarak okunmalıdır.28 Şubat ve 27 Nisan döneminin aktif aktörlerinin de tekrar sahne aldığı bu proje tamamen dış kaynaklı bir projedir. Aslında maksat Atatürk ve dindarlık üzerinden toplumu germek ve bölmektir. Topluma zehirli bir hava pompalanıyor. Daha önce defalarca işlediği görülmüş laik-dindar fay hattını harekete geçirmek için provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir."Kocaçoban, Diyanet-Sen olarak hiç bir surette fitne ateşini hiç kimsenin yakmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.