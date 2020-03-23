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Diyanet-Sen'den sosyal medya paylaşımlarına tepki

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, sosyal medyada din görevlilerine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili "Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da diyanet camiası olarak yasaların bize verdiği görevimizi aşkla ve şevkle daha da güçlü yerine getireceğiz.

23.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:02
Diyanet-Sen'den sosyal medya paylaşımlarına tepki
Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, sosyal medyada din görevlilerine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili "Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da diyanet camiası olarak yasaların bize verdiği görevimizi aşkla ve şevkle daha da güçlü yerine getireceğiz." dedi.
Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden din görevlilerine yapılan saldırıların millete hizmet yolunda azim ve gayretlerini artırdığını kaydetti.
Din görevlilerini doktorlarla kıyaslayarak sosyal medya üzerinden aşağılayıcı paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Yıldız, "Bugün sosyal medyadan bizlere taş atan zavallılara sesleniyorum. Kurumlar arasında fitne çıkarmanız nafile. Bu millet bu tür algı ve oyunlara gelmeyecektir. Bütün kurumlar milletimize hizmet için vardır. Hastalığa karşı tedbir için tabii ki en başta göz önünde olacak, ilk konuşulan ekip sağlık çalışanları olacaktır. Sahada koşturan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, kolluk görevlileri, belediye çalışanları, kamu görevlileri, din görevlileri ve işçiler için hepimiz dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldız, saldırılara aldırmadan yollarına devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Diyanet-Sen olarak devletimizden beklentimiz din görevlisini küçültmek, kurumlar arasında fitne veya yanlış algı oluşturmak isteyen bu densizlere hesap sorulmasıdır. Dün olduğu gibi bugün de ve yarında diyanet camiası olarak yasaların bize verdiği görevimizi aşkla ve şevkle daha da güçlü yerine getireceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet Sen, Erzincan, Güncel

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