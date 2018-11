Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: "Diyanetine Sahip Çık"

15 Kasım 2018 Perşembe 10:39



15 Kasım 2018 Perşembe 10:39

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet İşleri Başkanlığının ülkeye ve ümmet coğrafyasına hizmet eden bir kurum oyduğunu belirterek, "Mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz, 'Diyanetime Dokunma-Diyanetine Sahip Çık' diyoruz" dedi.Diyanet-Sen Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmanın hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemeyeceği belirtildi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, açıklamasında şunları kaydetti:"Diyanet İşleri Başkanını insani bir davranış olan, geçmiş olsun ziyareti üzerinden yıpratmaya kalkmak, son günlerde hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Cumhuriyet'in kurucu unsuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dindarlarla laikleri karşı karşıya getirme projesi olarak okunmalıdır. 28 Şubat ve 27 Nisan döneminin aktif aktörlerinin de tekrar sahne aldığı bu proje tamamen dış kaynaklı bir projedir. Aslında maksat Atatürk ve dindarlık üzerinden toplumu germek ve bölmektir. Topluma zehirli bir hava pompalanıyor, daha önce defalarca işlediği görülmüş laik-dindar fay hattını harekete geçirmek için provokasyon peşinde olanlara bu millet fırsat vermeyecektir. Bu zihniyet içlerinde besledikleri kin ve öfkenin dışa vurumu için adeta bir fırsat bulmuştur. Bir hasta ziyaretine farklı anlamlar yükleyerek algı oluşturmaya kalkışmak kabul edilebilir bir durum değildir. Malum çevreler tarafından linç edilmek istenen Diyanet İşleri Başkanlığımızın koruyucu zırhı hükmünde olan hiçbir din görevlisi, bu oyuna gelmeyecek Diyanetinin ve onun başkanının yanında olacaktır. Diyanet İşleri Başkanının üzerinden kurumumuzu hedef aldıklarının farkındayız. Bizler bu davanın sahipleriyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın dünyada ve Türkiye'de sergilediği misyon ve sorumluluğun bazı odakları rahatsız ettiğini iyi biliyoruz.""Dünyanın en ücra yerlerine Türkiye'nin nişanesini taşıyan diyanetine ve başkanına sahip çık""Müslüman dünyasının adeta ümidi durumuna gelmiş olan başkanlığımızın çalışmalarını sekteye uğratmak, itibarsızlaştırmaya kalkmak dünden bugüne alışıla gelmiş bir saldırı sistemi haline getirilmiştir" diyen Mehmet Bayraktutar, "Birliğin dirliğimizden geldiğini, dirliğimizi bozguna uğratmaya çalışanlara da izin vermeyeceğimizi dün nasıl ki kararlı bir şekilde dile getirdiysek, bugün yine aynı kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Diyanet-Sen olarak hiç bir surette fitne ateşini hiç kimsenin yakmasına izin vermeyeceğiz. Diyanet alanında görev yapan herkesin kararlılıkla şunu söylemesi gerekir. Diyanet bu ümmet coğrafyası için tek umuttur. Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı Kur'an-ı dinleye bilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Biz her alanda büyümeyi, daha gelişmiş bir ülke olmayı hedeflerken, Diyanet (DİB) alanında çalışanlar olarak tek dille şunu söylüyoruz; Hilelerle, tuzaklarla ülkenin altına bomba koyanlarla, ülkenin dinini, imanını çalmaya çalışanları aynı kefeye koyuyor ve kınıyoruz. Biz dün yapılan saldırılar karşısında bir olduk, diri olduk, iri olduk, bugün yapılan saldırılar karşısında aynı kararlılıkla bir olacağız, bütün olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'na çamur at izi kalsın, diyenlerin çoğaldığı, şer için konuşanların günden güne arttığı bugünlerde, bilgi sahibi olmadan fikir üretenlere inat, dünyanın en ücra yerlerine Türkiye'nin nişanesini taşıyan diyanetine ve başkanına sahip çık" dedi.Dünyanın vicdan yoksunluğu yaşadığı Gazze'de, Suriye'de binlerce masum insanın bombalandığı bir dünyada, zulüm deryasının içinde vicdan ve irfan duruşu sergileyen Diyanet İşleri Başkanlığına sahip çıkılması gerektiğini bildiren Bayraktutar, "Enlemin boylamın her alana sirayet ettiği, gençliğinin hasretle beklediği, bir çiçekle bahar olmaz ama, her bahar bir çiçekle başlar ifadesindeki ince ruhu hayata geçirmeye çalışan Diyanetine ve Başkanına sahip çık! Kendilerine alim diyenlerin hile ve tuzaklarla vicdanı ve insanı hedef aldığı, insanlığın imanının çalındığı günümüzde imana ve İslam'a sahip çıkan Diyanetine ve başkanına sahip çık! Bugün Diyanete yapılan bu saldırlar bize doğru yolda olduğumuzu, hedeften sapmadan İslam ve İman hakikatleri yolunda ilerlediğimizi kanıtlamıştır. Unutmayın siz doğru iseniz şer odakları size her zaman saldıracaklardır. Türlü kumpaslarla Diyanet İşleri Başkanlığına ve onun başkanına yönelik yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasını görüyor, yapılan saldırılar karşısında diyanet alanında etkili ve yetkili sendika Diyanet-Sen olarak 'Diyanetime Dokunma-Diyanetine Sahip Çık' diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA