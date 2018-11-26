Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar: "Devlet Eliyle Günaha Teşvik Ediliyor"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
Milli Piyangonun Devlet eliyle insanları günaha teşvik ettiğini dile getirerek, milli ifadelerle devletin kumar gibi sömürü sistemlerinin içinde yer almaması gerektiğini, ülkenin başına bela olan bu sömürü sisteminin artık son bulması gerektiğini bildirdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar; "Bizler her yıl bıkmadan bu işin yanlış olduğunu hatırlattığımız halde hala bu tarz bir sömürü sisteminin devam ediyor olması bizleri derinden üzmektedir. Müslümanın helal aşına haram katıldığı gibi isminin içinde milli geçen bu durumun artık sonlandırılması gerekmektedir"dedi. Milli piyangonun özelleştirilmesini değil, ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini dile getiren Bayraktutar, "Dünyanın birçok yerinde bu tarz şans oyunları var diye bizde de olacağı anlamına gelmez. Biz inançları olan bir milletiz ki bizim inancımızda emek verilmeden kazanma gibi bir olgu hiç bir surette kabul edilemez. Bu bir sömürüdür ve yapılması son derece yanlıştır. Devletin bu durumu artık değerlendirmesi gerekmektedir. Yanlıştan dönmenin hazırlıkları yapılmalı, bu ur, bu kanserden arınmalı, kurtulmalıyız" dedi. - ANKARA
Mehmet Bayraktutar,Diyanet Sen
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:41