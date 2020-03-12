Diyanet'ten cuma namazı açıklaması yok, hutbe: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır
Diyanet'ten cuma namazıyla ilgili açıklama yok, hutbe başlığı: 'Tedbir Mümi'nden takdir Allah'tandır
12.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:16
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye 'de de görülmesinin ardından okulların kapatılması ve maçların seyircisiz izlenmesi gibi bir dizi önlem alındı. Ancak cuma namazıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Covid-19'un yayılmasının engellenmesi için bazı ülkeler cuma namazını iptal ederken, bazı yerlerde kısa ayetlerle namazın 10 dakikada bitirilmesi için uyarı yayımlandı.
Covid-19'un yayılmasının engellenmesi için bazı ülkeler cuma namazını iptal ederken, bazı yerlerde kısa ayetlerle namazın 10 dakikada bitirilmesi için uyarı yayımlandı.
Kaynak: Euronews.com
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