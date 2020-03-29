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Diyanet'ten dijital arşivdeki kitaplarda yer alan "mahremiyet" ifadesine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam hukukuna ait bir terim olan "mahrem" kavramının, günlük dildeki kullanımıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

29.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:42
Diyanet'ten dijital arşivdeki kitaplarda yer alan
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam hukukuna ait bir terim olan "mahrem" kavramının, günlük dildeki kullanımıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığının dijital arşivindeki kitaplarda yer alan "mahremiyet" konusuna ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
"Mahremiyet"in insanlar arasındaki sınırlar ve dokunulmazlıklarla ilgili hakları ifade eden dini bir kavram olduğu kaydedilen açıklamada, "İslam dini, birbirleriyle evlenmelerine engel olmayan yetişkin kadın ve erkeğin, beden mahremiyeti sınırlarına dikkat edecek şekilde davranmalarını öngörmüştür. Muhatabı rahatsız edecek ölçüdeki söz ve bakışların yasak olması da bu sınırlar arasında yer alır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İslam hukukuna ait bir terim olan "mahrem" ifadesinin, günlük dildeki kullanımıyla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"İslam alimleri, günlük hayatta muhatapların haklarına saygı açısından dikkat edilmesi gereken mahremiyet sınırlarının, evlenme niyeti taşıyan kadın ve erkek arasında da geçerli olduğunu belirtir. Diğer yandan Hazreti Peygamber, evlenme kararı alan bazı sahabilerden, eş adaylarını görmelerini istemiştir ve buna dayanarak İslam alimleri, helal-haram sınırlarına riayet edilecek biçimde görmeyi ve görüşmeyi tavsiye etmiştir.
Dolayısıyla söz konusu haberlerde geçen 'Fikir verecek ölçüde mahrem yerlerine bakmak' ifadesi, günlük kullanımın aksine, birbirlerini yakından görebilirler anlamına gelmekte, kesinlikle sınır aşımı manası taşımamakta, aksine dini ölçüleri hatırlatmaktadır. Birbirini görmeden ve gönül rızası oluşmadan yapılacak bir evliliğin olumsuz sonuçları dikkate alındığında, maksat rahatlıkla anlaşılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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