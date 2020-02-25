Haberler » Güncel » Diyanet'ten teşekkür belgesi - Haber

Diyanet'ten teşekkür belgesi

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2019 yılında hatimle teravih namazını kıldıran görevliler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

25.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:23Diyanet'ten teşekkür belgesi
'un ilçesinde 2019 yılında hatimle teravih namazını kıldıran görevliler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

2019 yılı ramazan ayı boyunca teravih namazlarını hatim ile kıldıran Osmancık Yeşilçatma Camii İmam Hatibi, Şaban Bodur ve Yaşar Topçu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Din görevlilerinin ödülleri İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Osmancık Müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından taktim edildi.

İlçe Müftüsü Aydın, geçen yıl teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlilerine teşekkür etti. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:25:40