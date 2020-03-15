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Diyanet'ten umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapasamında 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

15.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:48
Diyanet'ten umre açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapasamında 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye 'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Ekonomi

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