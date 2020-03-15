Diyanet'ten umre açıklaması: Suudi Arabistan'da bulunanların dönüş tarihleri öne çekildi
Diyanet'ten umre açıklaması: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
15.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:03
Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen bir Türk vatandaşında koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla S.Arabistan'da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır." açıklamasını yaptı.
Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi Açıklaması
Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Dünya
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