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Diyanet'ten umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği iddiasına yalanlama

DİYANET İşleri Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın gündeme getirdiği umreden dönenlere ateş düşürücü ilaç verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

04.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:59
Diyanet'ten umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği iddiasına yalanlama

DİYANET İşleri Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın gündeme getirdiği umreden dönenlere ateş düşürücü ilaç verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verildiğine ilişkin iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, 'Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir" denildi.Açıklamada iddianın yargıya taşınacağı da kaydedilerek, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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