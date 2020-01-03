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Diyanet'ten yayınlara yapılan harcamaya ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırlanan süreli yayınlar ve Diyanet takvimi ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

03.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:53 Diyanet'ten yayınlara yapılan harcamaya ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırlanan süreli yayınlar ve Diyanet takvimi ile ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırlanan aylık dergi, aile dergisi, çocuk dergisi, ilmi dergi ve Diyanet takvimi ile ilgili bazı medya organlarında 2 Ocak'ta çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'la Başkanlığımıza verilen toplumu din konusunda aydınlatma görevi gereğince hazırladığı söz konusu yayınlar için devlet bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamaktadır. Süreli yayınlarımızın maliyeti 1956'dan, Diyanet takvimi ise 1972'den itibaren Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütçesinden karşılanmaktadır. İlgili yayınların basımı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Kamu İhale Kurumunun belirlediği ihale şartlarına göre gerçekleştirilmekte ve vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Bu satışlardan elde edilen kar da devlet hazinesine aktarılmaktadır" denildi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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