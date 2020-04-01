Diyanet'ten zekat açıklaması: Yardım kampanyalarına zekat niyetiyle bağışta bulunmak caizdir
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" açıklamasını yaptı
01.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:59
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" açıklamasını yaptı.
Kuruldan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Kuruldan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Dünya