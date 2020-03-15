Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli...
Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir.
15.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:20
Diyanet: "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir."
Kaynak: AA
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