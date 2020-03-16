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Diyanet, umreden dönenlere koronavirüse karşı broşür dağıttı

DİYANET İşleri Başkanlığı, umre ibadetini tamamlayarak Türkiye'ye dönen vatandaşlara koronavirüse karşı almaları gereken tedbirleri içeren el broşürü dağıttı.

16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:11
Diyanet, umreden dönenlere koronavirüse karşı broşür dağıttı

DİYANET İşleri Başkanlığı, umre ibadetini tamamlayarak Türkiye 'ye dönen vatandaşlara koronavirüse karşı almaları gereken tedbirleri içeren el broşürü dağıttı. Broşürde umreden dönenlere '14 gün süreyle evde kalmaları' uyarısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladığı, ' Umre ibadetinden dönen vatandaşlarımıza yönelik öneriler' başlıklı broşürde, dünyada birçok ülkede koronavirüs hastalığının yaygın olarak görüldüğüne dikkati çekildi. Açıklamada, "Bu nedenle sizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak amacıyla umre ibadetiniz sonrası ülkemize dönüşte bazı tedbirler alınması gereklidir. Hastalığa dair herhangi bir şikayetiniz şu an için olmasa da umre ibadetiniz nedeniyle sizi takip edebilmek, belirti bulgu görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde kalmalı, bu süre zarfında ziyaretçi kabul edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

'MASKE TAKIN, AYRI ODADA OTURUN'

Broşürde, umre ibadetinden dönenlere 14 gün boyunca yapması gerekenler, şöyle sıralandı: "Evinizin dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi, kişiler ile aynı ortamın paylaşmasının zorunlu olduğu hallerde tıbbi (cerrahi) maske takmanız gerekmektedir. Semptomunuzun ortaya çıkması durumunda cerrahi maskeyi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Evinizde yaşayan diğer bireylere bulaşma riskini önlemek için mümkünse ayrı bir odada tek başınıza, mümkün değil ise havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi (cerrahi) maske takmalısınız. Maskenizin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz. Gerekli olmadığı sürece eviniz içinde dolaşmamalısınız. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamalısınız. Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmayınız, ev halkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyaları ortak kullanmayınız. Eğer kullanmanız gerekirse bu eşyaları su ve sabunla, deterjanla yıkayınız. Kullandığınız kıyafetleri 60- 90 derecede normal deterjan ile yıkayınız. Banyo ve tuvaletleri günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizleyiniz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Umre, Güncel

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