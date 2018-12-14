Diyanet Vakfı'ndan Başkan Atilla'ya Ziyaret

14 Aralık 2018 Cuma 15:08



14 Aralık 2018 Cuma 15:08

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ve Şube Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yavuz Kocamış ile Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla makam odasında Başkan Serenli ve beraberindekilerle bir süre görüştü.Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Başkan Serenli'ye teşekkür ederken Başkan Serenli ise Başkan Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR