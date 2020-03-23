Diyanet açıkladı: Vatandaşlar WhatsApp üzerinden evde ibadet yapmaya teşvik edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde cuma namazı dahil olmak üzere camilerde toplu şekilde namaz kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Başkanlık tarafından 81 il müftülüğüne gönderilen yeni genelgede ise din görevlilerinden vatandaşları evde yapılabilecek ibadetlerle ilgili teşvik etmeleri istendi. Buna göre görevliler; ailelerin evde cemaatle namaz kılması, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadetleri yapması için teşvikte bulunacak.

''AMAÇ, MORAL VE MOTİVASYONU YÜKSELTMEK''

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüse karşı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlere destek olmak amacıyla 81 il müftülüğüne genelge gönderdi. Genelgede; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bir dizi faaliyete öncülük ettiği belirtilirken, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde ' Whatsapp grupları' kurulmasının, var olan grupların bu süreçte aktive edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi.

KISA FİLM VE VİDEOLAR, WHATSAPP GRUPLARINDAN PAYLAŞILACAK'

Genelgeye göre; WhatsApp grupları aracılığıyla camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek. Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin oluşturulan WhatsApp grupları vesilesiyle topluma ulaşması sağlanacak. Bu kapsamda ayrıca Diyanet TV ve Diyanet radyolarının izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi için çaba gösterilecek. Yayınlarda Başkanlık tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında hazırlanan özel programların da duyuruları yapılacak.

VEFA KOORDİNASYON GRUBUNDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞACAKLAR

Genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli olarak aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan 'Vefa Koordinasyon Grubu' faaliyetlerine gönüllü destek vermeleri de istendi.

''HİÇ KİMSEYİ MAHZUN VE MAHRUM BIRAKMAYALIM''

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayımladığı mesajında "Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek, gönüllerini ve dualarını almak, her mümin için büyük bir fazilettir. Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Şimdi Kur'an'ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bunun için yanımızda, yakınımızda, mahallemizde ve şehrimizdeki bütün kardeşlerimizi gözetelim. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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