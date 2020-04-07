Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen eğitimlerde görevli personelin de ek ders ücretinden yararlandırılması kararlaştırıldı.

07.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:46
Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak
Diyanet İşleri Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen eğitimlerde görevli personelin de ek ders ücretinden yararlandırılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a geçici madde eklendi.
Eklenen geçici maddede şunlar belirtildi:
"Geçici Madde 1- (1) 7'nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Kovid-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretlerinden yararlandırılır.
(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödemeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUVALET PENCERESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BÖYLE YAKALANDI - Haber 11:24: Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı - Haber 11:24: Kozan Barajı doluluk oranına ulaştı - Haber 11:22: Edirne'de marketler sık sık dezenfekte ediliyor - Haber 11:22: Edirne'de asayiş - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler