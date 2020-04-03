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Diyanetten cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından, salgın ve benzeri durumlarda cuma namazına ara verilmesinin veya belirli yerlerde kılınmasının geçmişte de uygulandığı bildirildi.

03.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:14
Diyanetten cuma namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından, salgın ve benzeri durumlarda cuma namazına ara verilmesinin veya belirli yerlerde kılınmasının geçmişte de uygulandığı bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidine karşı vatandaşların sağlığını ve can güvenliğini korumak maksadıyla 16 Mart'tan itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatıldı.
Bir hafta sonrasında cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi için 27 Mart'ta Ankara Millet Camisi'nde, bugün de Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının kılındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam alimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir."
Cuma namazının tek camide kılınmasıyla cuma hutbelerinin devamlılığının sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu zor süreçte hutbelerimiz, musibetler karşısında mümince bir duruşu tavsiye etmekte, tedbir, tevekkül, dua ve yardımlaşma ile milletimize sabır ve kararlılığı öğütlemektedir. Cuma hutbelerinin Diyanet TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmasına devam edilmesi, milletimizin hissiyatını paylaşmaya ve maneviyatını güçlendirmeye yöneliktir." ifadesi kullanıldı.
Cuma namazları devam edecek
Geçen hafta kılınan cuma namazı sonrası bazı basın kuruluşlarında olumsuz nitelemelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, zor zamanların yaşandığı günlerde birlik ve beraberlik duygularını zedeleyecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Açıklama, son iki cumadır yapılan uygulamanın devam edeceğine işaret edilerek, "Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır." bilgisini verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Mart, Güncel
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