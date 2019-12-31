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Diyanetten "İranlı uzmanlar fıkıh dersi verecek" iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptıyla alakalı açıklama yaptı.

31.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15 Diyanetten
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptıyla alakalı açıklama yaptı. Açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan "İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İslam dünyasında fitne ateşinin yükseldiği son yıllarda ümmet birliğinin ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi açısından İslam Ülkelerinin muhatap kurumları ile bir araya gelerek işbirliği yapılması büyük önem arz etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu fitne ateşini söndürebilmek amacıyla mevcut tüm imkanlar seferber edilmektedir. Bu bağlamda İslam ülkeleriyle kurumsal işbirlikleri tesis edilmekte ve mutabakat zabıtları imzalanmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığımız ile İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu arasında ilk olarak 27 Mayıs 2010 tarihinde bir işbirliği protokolü yapılmıştır. Son mutabakat zaptıyla da Başkanlığımız ve muhatap kurum arasında aşağıdaki hususlar imza altına alınmıştır.
Bahse konu 3 yıl süreli imzalanan Mutabakat Zaptı ile; özellikle batı dünyasındaki İslamofobi ile mücadele bağlamında ortak dijital yayınlar hazırlanması, her iki ülkede ümmetin birliğini pekiştirme ve aşırılıkla mücadele amacıyla ortak çalışmalar düzenlenmesi, hassaten Kudüs davası olmak üzere ümmetin ortak problemlerine ilişkin konularda programlar yapılması, yayınlar hazırlanması, İslam Medeniyetinin ortak mirası olan yazma eserler ile sanat ve estetik alanında yürütülecek araştırmalara kurumsal destek verilmesi, Hac hizmetlerinde tecrübe paylaşımına gidilmesi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik sadedinde uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, güncel fıkhi meselelerde özellikle gen teknolojisi ve faizsiz finans sistemleri üzerinde karşılıklı ilmi müzakereler düzenlenmesi, gibi konularda işbirliği amaçlanmıştır."
Açıklamada, Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan "İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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