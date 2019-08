Diyanetten "Sıfır atık, sıfır israf" kampanyası

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, haccın faziletlerine vurgu yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Sıfır atık, sıfır israf" kampanyasını da tanıttı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Hac dönemi vesilesiyle geldiği Mekke 'de basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda haccın faziletlerini anlatan Prof. Dr. Erbaş, haccın insanlar için bir öze dönüş fırsatı ve önemli bir okul olduğunu vurgularken "Birçok sembol ile öne çıkan hac ibadetinde asıl önemli olan, her sembolün ifade ettiği büyük manayı idrak edebilmektir. Bunu başardığımızda biz haccı anlamış ve yaşamış oluruz. Zira hac bu semboller üzerinden bize varoluşu yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretmektedir" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) haccı, irşat için önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirten Prof. Dr. Erbaş, DİB çalışanları ve üniversitelerin ilahiyat bölümü hocalarından oluşan 48 kişilik bir 'irşat' ekibi ile dün bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.362 KAFİLEDE 422 KADIN GÖREVLİ BULUNUYOR Bu yılki kafilelere eşlik eden toplam 422 kadın irşat görevlisi bulunduğunun altını çizen Erbaş "Her kafilede 1 kadın irşat görevlimiz ve bazı kafilelerde birden fazla hoca hanımlar, hacı hanımlara özellikle haccın hikmetini, haccı daha nitelikli bir şekilde yapabilmemiz için ne gibi hususlara irayet etmemiz gerektiği noktasında onlara destek olmaktadır" dedi. 362 kafile başkanı ve bin 746 din görevlisi ile irşat faaliyeti yürütüldüğünü belirten Diyanet İşleri Başkanı, "Hacılarımızın evlerinden çıkıp Mekke'yi, Medine'yi hac farizaların, Ravza-i Mutahhara'yı ve kutsal beldeleri ziyaret etmelerinden dönüşlerinde evlerine girinceye kadar her hocamız bir irşat görevlisidir. Onları her açıdan desteklemekte, yardımcı olmaktadır. Bunu çok önemsiyoruz" diyerek görevli hocalar ve personelin üzerindeki sorumluluğa dikkat çekti."HAC YENİDEN DOĞUŞTUR" Haccın, hacı adayları için bir arınma ve Rabbe dönüş yolcuğu olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş "Hac yeniden doğuştur" ifadelerini kullandı. "Mümin, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir" hadisini hatırlatan Erbaş, tüm DİB çalışanlarının hacı adaylarına bu şuuru kazandırma gayreti içerisinde olunduğunu belirtti. Müslümanların 2 büyük evrensel ilkeye ve ahlaka sahip olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı, "Bunlardan birincisi Allah'a kullukta buluştukları tevhit inancıdır ve kardeşlikte buluştukları vahdet inancıdır" sözleriyle Müslümanların daha iyi bir hayat kurmak için bu 2 ilkeyi hayatlarında hakim kılması gerektiğini belirtti."Dillerin ve renklerin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir" diyen Diyanet İşleri Başkanı, İslam coğrafyasında ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden çıkartılan kavganın engellenmesi için kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erbaş, Kabe'de yan yana ibadet eden insanların ülkelerine döndükten sonra kavga etmesinin kabul edilemez olduğunu ve hac ibadetinden ders alınarak bu şuurun içselleştirilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti."ÇEVREYE KÖTÜLÜK EDEREK ALLAH'A İBADET EDEMEYİZ""Çevre bize Allah'ın bir emanetidir. Çevreye kötülük ederek Allah'a ibadet edemeyiz" ifadelerini kullanan Erbaş, çevre konusuna bu yıl verilen önemin altını çizdi. Hac döneminden aylar önce tüm görevliler ve kafile başkanları ile hizmet içi toplantılar yapıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı, eğitimlerde çevre konusunun işlenerek duyarlılığı arttırılmaya çalışıldığını belirtti."SIFIR ATIK, SIFIR İSRAF""Bu sene, çevre konusundaki hassasiyetimizi bir projeye ve kampanyaya dönüştürdük. Hac mevsiminde kısa süre içinde birkaç milyon insanın bir şehirde buluşması, hac ibadeti gereği Arafat, müzdelife, cenaraat gibi yani şeytan taşlama gibi mekanlarda bulunmasının çevresel etkileri de bulunmakta ve zaman zaman atıklar ve çöpler açısından hoş olmayan görüntülerle karşılaşılmaktadır ki bu bizim Müslümanlar olarak en büyük dertlerimizden birisidir. Bunun için bu sene bu konudaki duyarlılığımızı daha ileri düzeye taşıdık" diyen Diyanet İşleri Başkanı 'Sıfır israf, sıfır atık. İslam'da çevre ahlakı' isimli bir 40 sayfalık broşür hazırlandığını ve bu broşürlerin tüm görevliler ile 85 bin hacı adayının tamamına dağıtıldığını duyurdu. Erbaş "Günümüzde çevreye yönelik yarınları düşünmeden sorumsuz umarsız hoyratça bir yaklaşımı müşahede etmekteyiz. Bu bağlamda, kullanmaktan vazgeçtiği her şeyi çöp olarak algılayıp, gelişigüzel şekilde atan bir yaklaşım aynı zamanda bir ahlak sorunudur" sözleriyle çevreye karşı duyarsız davranışları eleştirdi."Bugün dünya-insan, teknoloji-çevre ilişkisini sorumluluk, emanet, güzel ahlak ve salih amel bağlamında yeniden tahkim etmezse, çevresel krizlerin, küresel ifsat ve israfın yaşadığımız dünyayı topyekun kaos ve karmaşaya sürüklemesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullanan Diyanet İşleri Başkanı "Sıfır atık, sıfır israf" ifadesinin yalnızca bir slogan değil "Müslümanların temiz ve yaşanabilir bir dünyanın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına en büyük şiarı" olmak zorunda olduğunu belirtti.SİGARA KULLANANLARA HAC ENGELİ Sigara kullanan vatandaşların hacca gitmesinin engellenerek bir şekilde sigarayı bırakmaya teşvik etmeye çalışıldığını belirten Erbaş "Bu kötü alışkanlıktan, bu kötü illetten hac farizasını, hac dönemini de vesile kılarak kurtulmaya çalışalım" çağrısında bulundu. Ülkemizde 1 yılda 118 bin 500 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac dönemi bir imkandır. Bu illeti kullanan kardeşlerimizin fırsat bilerek kurtulmalarını da özellikle arzu ediyorum" dedi.TÜM HACILAR MEKKE'DE DİB olarak her yıl gibi bu sene de "85 bin civarında vatandaşımızın her yönüyle en güzel şekilde hac görevini yerine getirmeleri ve evlerine dönebilmeleri için azami gayret gösteriyoruz" diyen Diyanet İşleri Başkanı, tüm hacı adaylarının Mekke'ye vardığını açıkladı. Hac ibadetinin en zorlu aşamalarından biri olan Arafat için hazırlıkların devam ettiğini belirten Erbaş, Arafat'ta klimalı ve halılı çadırların inşa edildiğini ve bölgede kısa süre kalınacak olsa da bir Sahra Hastanesi kurulduğunu duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı, yürüme zorluğu çeken hacı adaylarına araç tahsis edilerek yardımcı olunduğu bilgisini de paylaştı.149 ÜLKEDE VEKALETLE KURBAN ULAŞTIRILIYOR Vekaletle kurban çalışmalarının da son hızda devam ettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kesilecek kurbanların 149 ülkeye ulaştırılacağını belirtti. Vekaletle kurban kesiminin önemine vurgu yapan Erbaş, "Milletimizin yardım elini bütün dünyada fakir fukara, garip gurebalara insanlara ulaştırmak ve bu topraklarda nazil olan Ku'an'ın en önemli ilkelerinden birisi olan paylaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği kurban vesilesiyle bütün dünyada göstermek için işte DİB ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak vekaletle kurban konusuna da gerçekten önem vermekteyiz" ifadelerini kullandı.(İHA)