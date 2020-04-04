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Diyanetten "Umrecilere ateş düşürücü ilaç verildiği" iddialarını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara, Diyanet yetkilileri tarafından ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladıDiyanet İşleri Başkanlığı, bir siyasi partinin yöneticisinin, 2 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği...

04.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:40
Diyanetten
Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara, Diyanet yetkilileri tarafından ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir siyasi partinin yöneticisinin, 2 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşlarla ilgili dile getirdiği iddialar hususunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, 'Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir" denildi.
Açıklamada, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür" ifadesi kullanıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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