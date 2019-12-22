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Diyar devreyi lider bitirdi

Pasur Belediyesporu 3-0 mağlup eden Diyarbakırspor, Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.

22.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:12 Diyar devreyi lider bitirdi
Pasur Belediyesporu 3-0 mağlup eden , Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.

Bir zamanlar Süper Ligde mücadele eden ve 4 büyük olarak bilinen takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarla isminden söz ettiren Diyarbakırspor küllerinden doğuyor. Önceki iki sezonda üst üste şampiyon olarak iki lig çıkan Diyarbakırspor, bu sezon da Süper Amatör Liginin ilk yarısını averajla lider tamamlayarak BAL için kente ve camiasına umut verdi.

2019'u zirvede tamamladı

İlk yarının son maçında Seyrantepe Stadında konuk ettiği Pasur Belediyesporu Berat Demir (penaltıdan), Osman Afşin ve Ferhat Aksu'nun golleriyle 3-0 yenen Diyarbakırspor, Çınar Belediyespor'un evinde Bismil 1936 Spor'a 3-1 yenilmesiyle sezonun ilk yarısını 30 puanla lider tamamladı.

Maçtan sonra yeşil-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar farklı galibiyeti karşılıklı tezahüratlarla kutladı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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