DİYARBAKIR 10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor

10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyorDİYARBAKIR-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edildi.

08.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:45
10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor
DİYARBAKIR- Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.
Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. DİYARBAKIR 10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Bismil, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Genelev patroniçesi Manukyan’ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti Haber
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR 10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:43: Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı - Haber 14:42: Büyükşehir şehri geleceğe taşıyor - Haber 14:42: Balıkesir'de trafiği rahatlatacak alternatif yol açıldı - Haber 14:41: Antalya'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haber 14:41: Nijerya'da 185 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 14:26: Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı - Ekonomi 14:21: Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti - Haberler 14:06: Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı - Haber 13:44: Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor - Haberler 13:11: Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü - Haber