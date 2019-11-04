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Diyarbakır 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı

12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandıİstanbul'da, 2007 yılında cinayet olayına karışan ve 'kasten adam öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma tarafından Diyarbakır'da çobanlık yaparken sahte kimlikle yakalandı.

04.11.2019 12:39
12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı
İstanbul'da, 2007 yılında cinayet olayına karışan ve 'kasten adam öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma tarafından Diyarbakır'da çobanlık yaparken sahte kimlikle yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda 12 yıldır kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak sürekli yer değiştiren firari H.D.'nin, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesi'ne geldiği ve burada çobanlık yapmaya başladığı bilgisine ulaştı.
Esenbağ kırsalında, Cumartesi günü yapılan operasyonda, 2007 yılında İstanbul'da cinayet olayına karışan ve hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kaydı bulunan H.D., arazide çobanlık yaptığı sırada jandarma ekiplerini görmesiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. H.D.'nin üzerinde yapılan aramada ise başka şahsa ait sahte kimlik bulundu. Bu zamana kadar kimliğini gizlemek için birçok sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı

Diyarbakır, İstanbul, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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