DİYARBAKIR 1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır'da kutlandı

1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır'da kutlandıDİYARBAKIR'da İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami'de düzenlenen etkinlikle, 1398 yıl önce Bilal-i Habeşi tarafından okunan ilk ezan sosyal mesafe ve maske kuralına uygun kutlandı.

16.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:34
1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır'da kutlandı
DİYARBAKIR'da İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami'de düzenlenen etkinlikle, 1398 yıl önce Bilal-i Habeşi tarafından okunan ilk ezan sosyal mesafe ve maske kuralına uygun kutlandı.
Tarihi Sur ilçesinde bulunan ve İslam alemin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami'de, 1398 yıl önce Bilal-i Habeşi tarafından ilk ezanın okunması, Türkiye Aile Meclisi Ezan Platformu'nca düzenlenen etkinlikle kutlandı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen Türkiye Aile Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Eyüphan Kaya, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanı okuduğu günün 'Ezan Bayramı' olarak kabul edildiğini belirterek, "15 Haziran 622 yılında ilk ezan peygamberimizin ruhsatı ile Bilal-i Habeşi tarafından okunmuş ve Ezan İslam'ın şiarı olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızda denildiği gibi, 'Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli' diyerek, İslam'ın şiarı, ruhumuzun ayarı, maneviyatımızın karı olan ezanlarımızdan, salarımızdan, tekbir ve telbiyelerin manevi havasından bizi mahrum etme Allah'ım. Mescid-i Aksa'yı ve Ayasofya'yı da bu manevi özgürlüğe kavuştur, geçlerimizin yönünü camilerimize çevir Allah'ım. Doğu Türkistan'da Çin yönetimi şu anda ezanın okunmasına müsaade etmiyor. Bu yasağın getirilmesinde etkisi olanların heveslerini kursaklarında bırak Allah'ım. İslam dünyasının birlik beraberliğini, insanlık aleminin doğruya, hakka yönelmesini, zalimlerin tövbe istiğfar edip adalete teslim olmalarını, mazlumun huzur içinde yaşamasını kolaylaştır Allah'ım" diye dua etti.
Etkinlik, Eyüphan Kaya'nın ezan okumasının ardından son buldu. DİYARBAKIR 1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır’da kutlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Harem, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Dışişleri’nden Arap Birliği’nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Haber
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR 1398 yıl önce okunan ilk ezanın yıl dönümü Diyarbakır'da kutlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:11: AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'nın Bulanık ziyareti - Haber 20:10: Vali Köşger, Başkan Çerçioğlu'na veda ziyaretinde bulundu - Haber 20:09: Vali Köşger'den Yenipazar'a veda ziyareti - Haber 20:09: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı - Haber 20:07: Mali'de istifası istenen Cumhurbaşkanı Keita'dan "ulusal birlik hükümeti" duyurusu - Haber 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 19:31: Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı - Haber 19:21: Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz - Haber 09:45: Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor - Haberler