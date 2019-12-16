Haberler » Güncel » Diyarbakır 2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar - Haber

Diyarbakır 2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar

2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılarDiyarbakır'ın Sur ilçesinde, kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi evde göçük meydana geldi.

16.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:45

2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar

'ın ilçesinde, kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi evde göçük meydana geldi. Korku yaşayan ve deprem olduğunu sanan mahalle halkı, aynı durumdaki diğer binalar için çözüm bulunmasını istedi.

Olay, dün gece merkez Sur ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Tahtalı Kastal Sokak'ta bulunan yıllar önce terk edilen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce tescillenen 2 katlı tarihi binada çökme meydana geldi. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, göçük esnasında mahallede panik yaşandı.

Göçük sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce evin bulunduğu sokakta önlemler alınırken, Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay, tehlike arz eden başka evlerin de bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduklarını ifade ederek, bir sonuç alamadıklarını söyledi. Sanay, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne daha önce yaptığımız başvurularda bir sonuç elde edemedik. Sadece tehlike arz ettiğini belirten tabelayı yerleştiriliyor. Bunun dışında herhangi bir şey yapılmıyor. Bu sokak aynı zamanda okula giden yoldur. Buradan geçenlerin can güvenliği yok. Burada acilen bir çözüm bulunması lazım. Bunun gibi çok ev var" dedi.

Mahallede yaşayanlardan Mehmet Güldalı ise göçüğün meydana geldiği anda deprem olduğunu sandığını belirterek, "Ev büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada uyumak üzereydim. Dışarı çıkıp evin yıkıldığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundum" diye konuştu.

Diyarbakır 2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar

Diyarbakır, Deprem, Sur, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:51 Hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı - Haber
12:51 Kuzenini öldürmekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis - Haber
12:51 Almanya'da türk stk'lardan uygur türklerine destek - Haber
12:51 Antalya direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi - Haber
12:50 Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
11:23 30 yıllık askerlik kariyerini bırakıp iki oğluyla aynı üniversiteye giden baba çevresinden takdir topladı - Haber
16.12.2019 12:52:00