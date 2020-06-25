DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan biri teslim oldu

200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan biri teslim olduDİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek gruplarından topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 kuyumcudan Zülküf O., Adana'da polise teslim oldu.

25.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:45
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan biri teslim oldu
DİYARBAKIR'da esnaf, iş insanları, kuyumcu ve çeşitli meslek gruplarından topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolan 3 kuyumcudan Zülküf O., Adana'da polise teslim oldu. Karayoluyla Diyarbakır'a getirilen kuyumcunun, ifadesinde, "Beni abim bu hale getirdi. Ben kimseyi dolandırmadım. Suçlu olsaydım polise teslim olmazdım" dediği öğrenildi. Zülküf O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı üzerindeki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf O., Zülfikar O. ve Serdar A., 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. 3 gündür paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan ve dolandırıldıklarını söyleyen yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.
ADANA'DA POLİSE TESLİM OLDU
Şüphelilerden Zülküf O., hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince dün Adana'da polise giderek teslim oldu. Gece karayoluyla Diyarbakır'a getirilen Zülküf O., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan kuyumcu Zülküf O.'nun ifadesinde, Ben kimseyi dolandırmadım. Ticaret yapıyorduk. İşlerimiz ters gitti. Hesapları tutan ve bizi bu hale getiren ağabeyim Zülfikar'dır. Yıllardır Diyarbakır'da kuyumcu esnafıyız. Bizi herkes tanır. Ben bu kadar yüklü meblağda bir dolandırıcılık suçunu işlemiş olsaydım, gidip polise teslim olmazdım dediği öğrenildi. Kuyumcu, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI
Zülküf O., dolandırıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olan 7 mağdura karşı 7 kez nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Zülküf O.'nun ağabeyi Zülfikar ile ortakları Serdar A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor. DİYARBAKIR 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan biri teslim oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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