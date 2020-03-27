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DİYARBAKIR 4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama

4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklamaDİYARBAKIR'da kentin en eski konaklama merkezlerinden olan 4 yıldızlı Demir Otel, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.

27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:25
4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama
DİYARBAKIR'da kentin en eski konaklama merkezlerinden olan 4 yıldızlı Demir Otel, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve Türkiye 'yi de etkisine alan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara, Diyarbakır 'da 1963 yılından bu yana hizmet veren 4 yıldızlı otelden destek geldi. Kentin en eski otellerinden olan 4 yıldızlı ve 59 odalı otelin yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası Başkanlığı ile işbirliği yaparak koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı. Koronavirüse karşı düzenli olarak dezenfekte edilen otel, konaklayacak sağlıkçıları bekliyor.
'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'
Otelin Genel Müdürü Seydoş Özdemir, "Türkiye ve dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Ülke olarak şehir olarak eminim ki üstesinden geleceğiz. Bizler de yönetim olarak bu konuda neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz diye düşündük. Özellikle dün itibariyle yönetim kurulu başkanımızın almış olduğu karar doğrultusunda Diyarbakır'daki bütün sağlıkçılarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Tabipler Odası Başkanlığı ile istişare ederek bu kararı yürüteceğiz. Onların yönlendirmiş olduğu sağlık çalışanlarımızı kabul edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya hazırız biz. Bu konuda bütün çalışan arkadaşlarımız adına yönetim kurulu başkanımız Reşit Cantürk'e de teşekkür ediyoruz" dedi.
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DİYARBAKIR 4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

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DİYARBAKIR 4 yıldızlı otelde sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama

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