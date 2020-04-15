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DİYARBAKIR 8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandıDİYARBAKIR'da, kasten öldürme suçundan 8 yıldır aranan F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

15.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:04
8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
DİYARBAKIR'da, kasten öldürme suçundan 8 yıldır aranan F.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' ve 'silahla yaralama' suçlarından arama kaydı bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen jandarma ekipleri, F.A.'nın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Başalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından F.A. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. DİYARBAKIR 8 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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