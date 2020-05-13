DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktıDİYARBAKIR'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.

13.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:24
81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
DİYARBAKIR'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı. DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Denizli’nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR 81 yaşındaki koronavirüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Çin'in Cilin şehrinde, Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi - Haber 18:32: İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber 18:32: Uluslararası Destek Grubu, Lübnan'daki ekonomik kriz ve artan yoksulluktan endişeli - Haber 18:31: KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem - Haber 18:30: Koca: "(Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek... - Haber 18:09: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir - Haber 17:56: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 16:02: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi - Ekonomi 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber