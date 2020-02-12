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Diyarbakır'a 4 yıl sonra kar yağdı

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, 4 yılın ardından yağan kar vatandaşları sevindirdi.

12.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:34Diyarbakır'a 4 yıl sonra kar yağdı

'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, 4 yılın ardından yağan kar vatandaşları sevindirdi.


Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Kar yağışının gece boyunca devam etmesi beklenirken, kar bazı yerlerde trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar ise, 4 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı.


Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede havanın kar yağışlı, yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği, kuzey ve doğu kesimleri ile yükseklerinde kar yağışından dolayı çığ tehlikesi bulunduğu şeklinde uyarı yaptı. - DİYARBAKIR


Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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