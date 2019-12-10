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TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Diyarbakır'da katıldığı bir çalıştay sonrası yemeğe gittikleri restoranda rahatsızlandı. Kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Toptan'a sağlık görevlileri müdahale etti. Toptan'ın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:12

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, 'da katıldığı bir yemek sonrası rahatsızlandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞTAY İÇİN DİYARBAKIR'DAYDI

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, program sonrası beraberindekilerle yemek için gittiği restoranda kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi

Etik Kurulu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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