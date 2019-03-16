Diyarbakır'a Metro, Metrobüs ve Teleferik Projesi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Cumali Atilla, 2019-2024 projelerini paylaştı.Merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Proje Tanıtım Toplantısı"nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.Atilla, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda 2019-2024 yıllarında gerçekleştirmeyi planladığı 15 ana projeyi anlattı. Kültür, sanat ve turizm, sosyal, çevre, yeşil Diyarbakır, yol, fen, yerel kalkınma, akıllı şehir, spor, kentsel dönüşüm, sağlık, afet, altyapı, ulaşım ve ilçe projelerinin açıklandığı tanıtım toplantısında, 2,2 kilometre uzunluğunda Dağkapı ile İstasyon arasında hafif metro hattı, 131 kilometre uzunluğunda 96 aracın hizmet vereceği 8 metrobüs hattı ve Fiskaya ile üniversite arasında 2 kilometrelik teleferik hattı projeleri yer aldı.Atilla, toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yıl önce emanet aldığı belediye başkanlığı görevini en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan Diyarbakırlılara yakışacak şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek bu süre zarfında kentte girmediği sokak ve gönül bırakmadan hizmet yapmaya çalıştıklarını söyledi.Kentin her yerine hizmet götürmeye ve gönüllere dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Atilla, görev süresince Diyarbakır'ın çevresiyle, doğasıyla, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekici bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiğini aktardı."İki yıllık süreçte sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ettik"Atilla, ilk günden itibaren şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmet dolu 2 yılı geride bıraktıklarını anlatarak kentte sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, altyapıdan üstyapıya, 17 ilçede bin 42 mahallede tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını dile getirdi. Atilla, şöyle devam etti:"Sur'umuz, Hevsel Bahçeleri ile UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Değerleri olarak tescil edilmiştir. Bu kültürel mirasın bir parçası olan Kırklar Dağı'nın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına burayı beton yığınına çeviren yanlış uygulamaya son vererek 'Kırklar Dağı'nın düzünü şehrimize yeniden kazandırdık. Görev yaptığımız 2 yıllık süreçte sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ettik. Yaşam ve Spor Merkezleri, Çamaşır Evleri, Bilgi Evi, Kitap Kahveleri, Millet Kıraathanesi ile çocuklara yönelik sanatsal faaliyetlerin yapıldığı mekanlar ve sosyal tesisler inşa ettik, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz misafirhane hizmeti sunduk."İnsanların doğrudan ya da dolaylı olarak ihtiyaç duydukları engelsiz yaşama alanları üretmek için var güçleriyle çalıştıklarına işaret eden Atilla, bu bağlamda ulaşım araçları, duraklar, park ve yeşil alanlar, kaldırımlar gibi tüm ortak kullanım alanlarında engellilerin rahatlıkla kullanabileceği olanaklar sunma gayreti içinde olduklarını vurguladı.Atilla, açık ve kapalı basketbol, voleybol, futbol ve tenis kortlarından oluşan spor komplekslerinin birçoğu ile paten ve kaykay pistlerini gençleri hizmetine sunduklarını bildirdi."Diyarbakır, yapılan peyzaj çalışmaları ve Yeşil Kuşak projeleriyle eskisinden daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir oldu." diyen Atilla, şunları söyledi:"Toplu taşıma filomuza 133 yeni otobüs ekleyerek, otobüs sayımızda yüzde 80 oranında bir artış sağladık. Bu sayede şehrimizde toplu taşıma hizmetinde ciddi bir rahatlama sağlandı. Ayrıca 433 kırsal mahallemize ilk defa toplu taşıma hizmeti sunmaya başladık. Hemşehrilerimize klimalı duraklarla da hak ettikleri konforlu hizmeti sunduk. Çocuklarımıza trafik kültürünü aşılamak ve trafik kurallarını öğretmek için Trafik Eğitimi Parkını tamamladık. Öte yandan, şehir trafiğinin akıcılığını sağlamak için 56 kavşakta akıllı trafik sistemine geçildi. Yeni, yenilenmiş ve aydınlatılmış cadde ve bulvarlarıyla Diyarbakır, gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için büyüleyici bir şehir algısına sahip olmuştur."Şehir merkezinde 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serdiklerini hatırlatan Atilla, Diyarbakır'ın 26 bulvar ve 90 caddenin düzenlemesi ile kent estetiği ve kent imajı olarak iftihar edecekleri bir şehir olduğunu vurguladı."1 kuruş borçlandırmadan bu projelerimizi hayata geçirdik"Atilla, altyapı hizmetlerinde 660 milyon liralık yatırımla 615 kilometre içme suyu, 320 kilometre kanalizasyon, 85 kilometre yağmur suyu hattı ve 160 sondaj çalışması yaptıklarını dile getirerek şöyle konuştu:"Söz konusu projelerinin büyüklüğü ve hizmetin sizlere ulaşma hızı ve kalitesi dikkate alınırsa, çok kısa sürede birçok alanda yapılan yatırımların değeri ve önemi anlaşılacaktır. Yaklaşık olarak 1 milyar 250 milyon liralık yatırımla belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan bu projelerimizi hayata geçirdik. Bu hizmetleri yerine getirirken, bu bütçeleri yönetirken, dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Kapsayıcı, kucaklayıcı ve kimseyi de ötekileştirmeden kaliteli bir hizmet için çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdürdük. Bizler, Diyarbekir'i bu özellikli ve tarihi konumuna uygun olarak önümüzdeki beş yıllık süre zarfında geliştirmeye, şehrimizi eşsiz bir şehir haline getirmeye ve dünya şehri statüsü kazandırmaya kararlı ve talibiz."Diyarbakır'ın imarı, ihyası, gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için var gücüyle çalışacaklarını belirten Atilla, vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını aktardı."Biz bu şehrin aşığıyız, biz bu şehre hizmet etmeye sevdalıyız"Atilla, konuşmasına şöyle devam etti:"Diyarbakır'ımız için daha çok üretecek ve çalışacak, çocuk, genç, kadın erkek, yaşlı ve engelli tüm hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek, yarınlara umutla bakacak vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz, yerelde kalkınma projeleri ile Diyarbakır'ımızın bütün kaynak ve imkanlarını siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Altyapı ve ulaşımda tüm sorunlarını çözmüş, yeşil alanları ve millet bahçeleriyle bambaşka bir Diyarbakır inşa edeceğiz. Dicle Vadisi projeleri, Kültürel Mirası Koruma çalışmaları ve turizm altyapısına yönelik projeleri hayata geçirerek turizmde şehrimizi yakın dönemde 1 milyon turistin ziyaret edeceği turizm şehri yapacağız."Diyarbakır için hayata geçirecekleri projeleri vatandaşların ortak aklı ve onayı ile uygulayacaklarını ifade eden Atilla, "Biz bu şehrin aşığıyız, biz bu şehre hizmet etmeye sevdalıyız. Hiç şüpheniz olmasın, huzurlu ve mutlu bir Diyarbakır için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışacağız. Kaldığımız yerden devam etmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için Diyarbakır 31 Mart'ta yeni bir tarih yazacak ve Diyarbakır'ımızı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız."Metro, metrobüs ve teleferik projesiDiyarbakır'ı kentsel ulaşım konusunda da örnek bir şehir yapmakta kararlı olduklarına işaret eden Atilla, 5 yıllık dönemde Diyarbakır'ı ulaşımın en rahat sağlandığı iller sıralamasında en üstlere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.Atilla, yapacakları Ulaşım Ana Planı Revizyon çalışmasıyla hafif raylı sistem, metro, metrobüs gibi büyük toplu taşıma projeleri, akıllı ulaşım, kavşak, sinyalizasyon gibi trafik çözümlemeleri, teleferik projeleri, bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım sistemleri ve başta Sur içi olmak üzere yayalaştırma projeleriyle kentin güvenli ve çağdaş bir kentsel ulaşım sistemine kavuşacağına dikkati çekti.Metro Projesinin Dağkapı-İstasyon hafif metro kattının 2,2 kilometre uzunluğa sahip olduğunu dile getiren Atilla, şu değerlendirmeyi yaptı:"Hafif metro hattımızın istasyonları ise, Dağkapı metro istasyonu, Kışla Caddesi metro istasyonu, Anıt metro istasyonu, Gar metro istasyonudur. Şehrimizde daha konforlu bir yolculuk sağlanması adına 8 metrobüs hattı yapılması planlanmıştır. Toplam 96 aracın hizmet sunacağı hattın uzunluğu 131 kilometredir. Bu projemiz de Ulaşım Ana Planı'nın sonucuna göre uygulanacaktır. Projemiz kapsamında Fiskaya-Üniversite arasında 2 kilometrelik bir teleferik hattı yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Planladığımız hafif raylı sistemin de güzergahları ve toplam uzunluğu iki şekilde planlanmıştır. 1. güzergah 9 kilometrelik Mahabad Bulvarı-Havaalanı, 2. güzergah ise 12 kilometrelik Mezopotamya Bulvarı-Havaalanı güzergahıdır. Bu projelerimizin tümü birbiriyle entegre edilmiş şekilde hazırlanmıştır."9 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarıAtilla, Diyarbakır'ın geçen 50 yıl içinde çok fazla göç aldığını ve bu hızlı nüfus artışının şehirde düzensiz ve çarpık kentleşmeyi beraberinde getirdiğini söyledi.İnsanı ve yaşam kalitesini merkeze alan kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirerek Diyarbakır'ın hem yapısal sorunlarını çözecek hem de marka değerini yükseltecek projelere imza atacaklarını vurgulayan Atilla, "Şehrimizin kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyduğu 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını hakkaniyetle gerçekleştireceğiz. Bu bölgeler Bağlar, Ben-u Sen, Peyas, Cumhuriyet, Gürdoğan, Aziziye, Huzurevleri, Şilbe ve Fiskaya bölgeleridir." dedi.Sur çevre düzenlemesi projesiTarihi surların etrafında surların görünümünü ortaya çıkaracak ve Dünya Kültür Mirası olan surlara yakışır bir çevre düzenlemesi yapılacağını bildiren Atilla, bu kapsamda 155 bin metrekare alanda 100 bin metrekare yeşil alan, 55 bin metrekare sert zemin çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.Programa, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.