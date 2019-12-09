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Diyarbakır'a sporsever başsavcı

Daha önce savcı olarak görev yaptığı Diyarbakır'a yıllar sonra başsavcı olarak atanan Ahmet Yavuz, sporcu ve sporsever kimliği ile dikkat çekiyor.

09.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:17Diyarbakır'a sporsever başsavcı
Daha önce savcı olarak görev yaptığı 'a yıllar sonra başsavcı olarak atanan Ahmet Yavuz, sporcu ve sporsever kimliği ile dikkat çekiyor. Trabzonspor kongre üyesi olan ve görev yaptığı her yerde spora verdiği destekle bilinen Yavuz'un spor tutkusu Diyarbakırlı sporseverleri heyecanlandırıyor.

Temmuz ayındaki kararname ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Ahmet Yavuz, tam bir spor tutkunu ve spor adamı olarak dikkat çekiyor. Gençlik yıllarında aktif olarak futbol oynayan, görev yaptığı her yerde spora verdiği destek ve faal çalışmalarıyla dikkat çeken Ahmet Yavuz, aynı zamanda memleketi Trabzon'un markası Trabzonspor'un da kongre üyesi. Görev yaptığı yerlerde spor faaliyetlerine katılarak destek veren ve yakından takip eden Yavuz'un Diyarbakır'da da zamanla bu konuda aktif olması bekleniyor.

Yavuz, Diyarbakır'da kısa bir süre önce göreve başlamasına rağmen yoğun geçen iş temposu içinde spora zaman ayırarak spor faaliyetlerini yakından takip ediyor. Görev yaptığı şehirlerde sporsever kimliği ile güzel izler bırakan Başsavcı Yavuz'un spor tutkusu Diyarbakırlı sporseverleri heyecanlandırıyor. Spor adamları ve sporseverler, genç nüfusun fazla olduğu Diyarbakır gibi önemli kentlerde sporun ciddi bir sosyal faaliyet alanı olduğuna dikkat çekerek Başsavcı Ahmet Yavuz gibi sportif kimliği olan yöneticilerin kentin yeniden sporda ayağa kalkmasında önemli etken olabileceğini dile getiriyor. - DİYARBAKIR

Ahmet Yavuz, Diyarbakır, Başsavcı, Güncel

Kaynak: İHA

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