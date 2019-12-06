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Diyarbakır'a yılın ilk karı yağdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

06.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:16Diyarbakır'a yılın ilk karı yağdı
'ın ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kış aylarının kendini göstermesi ile birlikte soğuk havalar yerini kar yağışına bıraktı. Çermik ilçesine bağlı Pınarlı ve Akpınar köyünde yaşayan vatandaşlar, sabah kalktıklarında bembeyaz bir örtü ile karşılaştı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kutularla karın üstünde kaymanın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır genelinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çermik, Güncel

Kaynak: İHA

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