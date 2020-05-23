DİYARBAKIR AĞZI BAĞLI ÇUVALA KONULAN KÖPEK, ÖLÜME TERK EDİLDİ

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 'Border collie' cinsi köpeği çuvala koyup, ağzını bağlayarak arazide ölüme terk etti.

23.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:14
DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 'Border collie' cinsi köpeği çuvala koyup, ağzını bağlayarak arazide ölüme terk etti. Öğretmen Ayşe Nur Bilge tarafından bulunan köpek, korktuğu için yakalanamıyor. Bilge, köpeğin ancak sahibi tarafından yakalanabileceğini belirterek yardım istedi.
Yenişehir ilçesi Seyrantepe Toplu Konutları'ndaki ağaçlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 'Border collie' cinsi köpeği çuvala koyup, ağzını bağlayarak arazide ölüme terk etti. Çuvalın içerisinde köpeğin sesinin duyan çevredekiler, yardım girişiminde bulundu. Çuvalı açtıklarında bitkin halde gördükleri köpeği yem ve su vererek besleyen mahalle sakinleri, köpeğe bunu yapanların bulunmasını istedi. Köpeği her gün besleyen mahalle sakinlerinden öğretmen Ayşe Nur Bilge, köpeğin korktuğu için yakalanamadığını ancak sahibi tarafından yakalanabileceğini belirterek yardım istedi. Sahibinin kokusu geldiği için 2 gün boyuncu köpeğin çuvalın yanında ayrılmadığını söyleyen Bilge, çuvalın kaybolmasından sonra köpeğin insanlardan kaçtığın ifade etti.
'O VİCDANSIZA SESLENMEK İSTİYORUM'
Köpeği sahiplenmek isteyen hayvansever bulduklarını ama köpeği bir türlü yakalayamadıklarını anlatan Bilge, sahibinden gelip köpeği yakalaması için çağrıda bulundu. Bilge, "Belli ki travma yaşamış. İnsan sahiplendiği hayvanı nasıl bir eşya gibi fırlatıp atabilir, hiç mi düşünmüyorlar? Düşünsenize bir çocuk gibi, bir bebek gibi sokakta tek başına olduğunu düşünün. Çok üzücü bir olay. O vicdansıza seslenmek istiyorum. Köpeğinizi almıyorsanız biz ona sahip bulduk. Birileri sahiplenmek istiyor. En azından gelin yakalayın. Bize teslim edin. Biz ona güzel, sıcak bir yuva tekrar verelim" diye konuştu. DİYARBAKIR AĞZI BAĞLI ÇUVALA KONULAN KÖPEK, ÖLÜME TERK EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayşe Nur , Güncel, Haber

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