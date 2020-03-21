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DİYARBAKIR Ambulans sürücülerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

Ambulans sürücülerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildiDİYARBAKIR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaların ve çalışanların güvenliğini artırmak, ambulans kazalarını azaltmak amacıyla ambulans şoförlerine eğitim verdi.

21.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:02
Ambulans sürücülerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi
DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaların ve çalışanların güvenliğini artırmak, ambulans kazalarını azaltmak amacıyla ambulans şoförlerine eğitim verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Diyarbakır , Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te görev yapan personele hastaların ve çalışanların güvenliğini artırmak, ambulans kazalarını azaltmak amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. 5 gün süren eğitimde personele teorik eğitimin yanı sıra sürat parkurlarında slalom ve şerit değiştirme gibi eğitimlerle ambulans bakım ve onarımı konuları da anlatıldı.
Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayka, eğitimde ambulans sürücülerin tek başına kaldıkları zaman yaşayacağı sorunlar karşısında ne yapmaları gerektiğinin anlatıldığını belirtti. Bayka, "İlk 3 günkü teorik eğitimden sonra sahada son 2 gün de dikkat parkurları kuruluyor. Bu dikkat parkurlarında aracın yanaştırılması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden dar sokaklara ve alanlara girme kabiliyetleri geliştiriliyor. Son gün ise sürat parkurları yapılıyor. Bu sürat parkurlarında slalom, şerit değiştirme gibi teknik konular işlenerek eğitimler tamamlanıyor. Bu eğitimler içerisinde zincir takma, stepne değiştirme, ambulansın genel bakım onarımları, ambulans ömrünü uzatacak bakım ve onarımların ne şekilde yapılması gerektiği ve nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Bu eğitimimiz bir sürücülük eğitimi değil tamamen teknik bir eğitim. Sürücü olan arkadaşlara ambulansla beraber trafikte veya tek başlarına kaldıklarında ambulansa hakimiyetleri ile bakım ve onarımlarını gerçekleştirmeleri açısından yapılmaktadır" dedi.
'SİRENİ AÇIK AMBULANSLARA YOL VERELİM'
Trafikte zaman zaman bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Bayka, "Sireni açık ambulanslara yol verelim. İki şeritli olan yerlerde fermuar sistemiyle sağa ve sola yanaşarak ambulanslara yol vermemiz gerekmektedir. Ambulansın içerisinde bizim kendi yakınımız da olabilir. Eğitimi aldıktan sonra yeterlilikte olduğunu bildiğimiz arkadaşlara hastalarımızı ve ambulanslarımızı teslim etmiş oluyoruz. Bu eğitimlerimiz 20-25'er kişilik gruplar halinde yapılıyor. Biz bölge ili olduğumuz için Diyarbakır dahil 5 ilimize bu konuda hizmet vermekteyiz. Materyal ve eğitmen desteği vermekteyiz ve ayrıca diğer ilerden kursiyerleri alıp bu eğitimi vermekteyiz. Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız" diye konuştu. DİYARBAKIR Ambulans sürücülerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

Kaynak: DHA

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DİYARBAKIR Ambulans sürücülerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

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