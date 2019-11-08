Haberler » Güncel » Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti - Haber

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Mevlit Kandili dolayısıyla Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret edip çocukları için dua etti.

08.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:46 Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneleri, Mevlit Kandili dolayısıyla Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret edip çocukları için dua etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Anneler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret etti.
Oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya, kandil dolayısıyla 27 Sahabe Türbesi'ni ziyaret ederek, çocuklarına kavuşmak için dua ettiklerini söyledi.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer ise yüreklerinin yandığını belirtti.
Biçer, "İstedik ki bu gecenin hürmetine burada dualarımızı yapalım. Bizi gören, izleyen herkesten de dua istiyoruz. Rabb'im hepimizi evlatlarımıza kavuştursun. Mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu ifade ederek, "İnşallah Rabb'imiz bu kandil hatırına verir ve çocuklarımızın hepsi geri dönerler. O yüzden buraya geldik ve dua ettik." dedi.
Annelerden Songül Altıntaş da dualarının kabul olması için Allah'a yakardıklarını belirterek, "Hazreti Süleyman Türbesi'ne geldik. Dualarımızı ediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah dualarımız kabul olur, evlatlarımıza kavuşuruz. Azıcık vicdanları, merhametleri varsa evlatlarımızı bu gecenin yüzü suyu hürmetine bıraksınlar. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Mevlit Kandili, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:28   Mevlit Kandili kutlandı - ÜSKÜP/SARAYBOSNA
23:22   Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu
23:26   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
23:21   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı, iyiye doğru gidiyoruz"
23:25   "Terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu başlarına devirdik"
23:19   AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:31:28