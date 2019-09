"Diyarbakır anneleri ezberleri bozdular"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır 'da evlatları için çırpınan annelerin sadece evlatları için değil ülkenin geleceği için çok büyük bir mücadele verdiğini söyledi.AK Parti Konak İlçe Teşkilatı'nın Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen danışma kurulu toplantısına katılan Yılmaz, son yıllarda terör ile etkin mücadele edildiğini söyledi.Devlet ile milletin el ele vererek terör belasını çok güçlü bir şekilde gündemden düşüreceğini belirten Yılmaz, "Diyarbakır'da evlatları için çırpınan anneler, aslında sadece evlatları için değil ülkenin geleceği için çok büyük bir mücadele veriyor. Onların başarısı sadece aileleri açısından değil tüm Türkiye açısından son derece önemli. Biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Diyarbakır anneleri ezberi bozdular. Kendi evlatların için anne yüreğiyle, anneliğin o kutsal değerleriyle bir tavır ortaya koyuyorlar. Bizim de hem devlet olarak hem millet olarak onların arkasında olmamız lazım." dedi.Yılmaz, AK Parti'nin lideri, kadroları ve 10 milyonu aşan üye sayısıyla sadece Türkiye'nin ve bölgesinin değil, dünyanın bir markası haline geldiğini ifade etti. AK Parti'nin Türkiye'nin en dinamik partisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:"Değişime, yeniliğe en açık partidir. Bu anlamda AK Parti gençlerin ve yenilikçilerin partisidir. Dönüşümden ve değişimden yana olanların partisidir. Böyle kalmaya da devam edecektir. AK Parti Türkiye'nin dününü de geleceğini de temsil eden bir partidir. Türkiye'yi hızla yeniliklere açan parti. AK Parti devletle milleti buluşturan bir parti. Önümüzdeki kongre süreçlerinde de inşallah bir taraftan kadrolarımızı yenilerken, dinamizmimizi sürdürürken, diğer taraftan da toplumun nabzını yine iyi tutacağız. Bir millet hareketi olarak milletin talepleri ve beklentileri doğrultusunda politikalarımızı, fikirlerimizi ve projelerimizi de gözden geçireceğiz, yenileceğiz. Halkımızın teveccühünü kazanmaya devam edeceğiz."Yılmaz, seçimlerin olmadığı dönemde çalışmanın çok önemli olduğunu, seçim yokken vatandaşa gidildiği zaman daha samimi bir ortamın oluştuğunu, teşkilat üyelerinin sahada çalışmalarına sürekli devam etmeleri gerektiğini vurguladı."AK Parti Türkiye'ye iktidar olarak hizmet verecek"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İzmir ve Konak teşkilatının yine her zamanki gibi çok canlı olduğunu belirterek "Partimiz değil 17 yıl, bu parti daha on yıllarca bu ülkeye sadece siyasi parti olarak değil iktidar olarak hizmet verecek." diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ormanları yakan PKK'yı kınayamadığı için tüm Türkiye'nin onları konuştuğunu vurgulayan Dağ, şunları söyledi:"İzmir ve Konak'ta bugün ilçe belediye ve büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunda oturanlar, bu koltukları kendi siyasi partilerinden almış oldukları oya değil başka siyasi partilerden talimatla verilen oylara mecburlar. Bugün yüzde 60 oy aldık diye piyasada gezenler, biz kapı kapı dolaşıp birer birer oy alırken birileriyle kol kola girip daha da öteye gidip yaltaklanıp o koltuklarda oturuyorlar, şimdi de o partilere bedelini ödüyorlar. İzmir hep demokrasinin kalesi olacak. Terörü kim lanetliyorsa kentte başarılı parti o olacak."Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 6 aydır görevde olduğunu, bu süre içinde şu an da dahil olmak üzere 6 kere yurt dışına gittiğini, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı bu kadar ziyaret etmediğini ifade etti.Buca Metrosu'nun yapılması konusunda kendilerinden destek istenmediğini, basında öğrenmelerinin ardından devreye girerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım programına aldığını anlatan Dağ, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız ile görüşmelerinde Karşıyaka Balıkçı Barınağı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisini istiyorlar. Bu konu çoktan neticeye bağlandı. Karşıyaka Balıkçı Barınağı'nın bakanlık tarafından Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da devreye girmesiyle Büyükşehir Belediyesine tahsisi bir şekilde kabul edildi. O şart 'Burada balıkçılar var onlara bir barınak yapın gerisini size tamamı vererek beraber tahsis edelim' denildi. Siz bugüne kadar o balıkçı barınağını yapmayacaksınız, halen 'Tahsis istiyoruz' diyeceksiniz. Yeşillik Caddesi'ne de alt geçitlerin yapılması için tahsis yapıldı, orada da çalışma yapmaları için önlerinde bir engel yok. Onayı verilen bu konuların yapılması konusunda takipçi olacağız."Tören sonunda CHP ve HDP'den AK Parti'ye geçen 13 kişiye AK Parti rozeti Dağ ve Yılmaz tarafından takıldı.Öte yandan Dağ, AK Parti Urla İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği danışma kurulu toplantısında ise "Bugün Diyarbakır'da tamamen sivil bir inisiyatif olarak ortaya çıkan Diyarbakır annelerinin yapmış oldukları 'Analar ağlamasın' hamlesi ne yazık ki birileri tarafından sulandırılmak noktasında oluyor. ve bu sulandırılma, PKK'ya terör örgütü diyemeyen parti tarafından değil, ne yazık ki bugüne kadar "milliyetçiyim, ulusalcıyım" diyen CHP ve İYİ Parti tarafından yapılıyor." şeklinde konuştu.