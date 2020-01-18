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Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, partililere tepki gösterdi.

18.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:21Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi
HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren anneleri, partililere tepki gösterdi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Evlatları için bekleyişini sürdüren anne ve babalar, il binasına giren HDP'lilere tepki gösterdi.
Çocuklarının getirilmesini isteyen ve gözyaşı döken aileler, "HDP milletin, Kürtlerin düşmanı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Artık yeter, bu partiyi kapatın. Partililer yanımızdan geçiyor, bizimle alay ediyor. Bizi görmemezlikten geliyorlar. Buranın kapatılması için dilekçe vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Tepki gösteren baba Celil Begdaş da fenalık geçirdi. Begdaş'a, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Bingöl'den ziyaret
Öte yandan, Bingöl'den gelen kadınlar, aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti.
Grup adına açıklama yapan Gülten Tokuş, annelerin büyük acı çektiğini, bunu ancak yaşayanların bilebileceğini söyledi.
Annelerin gözünün bir gün evlatları gelecek diye kapıda olduğunu belirten Tokuş, "Allah rahatlık ve kolaylık versin. Rabb'im bu aileleri çocuklarına kavuştursun. Rabb'im o günü nasip etsin. Acılarını paylaşmak için geldik. Onları hep televizyondan görüyoruz. Üzülüyoruz, kahroluyoruz. Annelere hep duacı oluyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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