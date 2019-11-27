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"Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

27.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:04
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eyleminin 86'ncı gününde de destek ziyaretleri devam etti.
'ın ilçesinden gelen kanaat önderleri, din alimleri, bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve esnaftan oluşan 12 kişilik heyet Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti.
Türkiye Beyaz Ay Derneği Batman Şube Başkanı Ayla Işık, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini belirtti.
Anneleri sosyal medyada takip ettiklerini, içlerinin sızladığını, onların yanlarında olduklarını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Işık, annelerin bu haklı direnişine destek verdiklerini söyledi.
Anne ve babaların yüreğinin yandığını aktaran Işık, dualarla annelerin yanında olduklarını kaydetti.
Işık, "Rabb'im onlara hayırlı kapıyı açacaktır. İnşallah hayırlı bir alacaklardır. Bu haklı direnişleri sonuna kadar devam etsin. 'Yeter artık' diyoruz. Tek istediğimiz, bu çocuklarımızın ailelerine geri verilmesidir. Bunca ailenin yüreğinin yanmamasını istiyoruz." diye konuştu.
Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider de annelerin cesaretleriyle gösterdiği haklı davaya destek vermek için geldiklerini belirtti.
Ergider, "Diğer annelerin de bu anneleri örnek almasını ümit ediyoruz. Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı dirençli, kararlı mücadelelerini devam ettirmek için bu annelere katılmalarını istiyoruz." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Batman, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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